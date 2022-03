L'iniziativa del Feralpisalò: spunta un No sulla maglia dell'attaccante Guerra

Il calcio continua a mobilitarsi per chiedere la pace tra Russia e Ucraina. L'ultima lodevole iniziativa si è registrata in Serie C durante la partita tra Feralpisalò e Triestina.

Sul retro della maglietta di Simone Guerra, attaccante del Feralpisalò, è infatti comparso un No davanti al suo cognome con chiaro riferimento a quanto sta accadendo nel mondo in questi giorni.

La maglia dopo la partita verrà peraltro messa all'asta per raccogliere fondi da devolvere proprio alle popolazioni colpite dalla crisi umanitaria in atto.

Tornando al calcio lo stesso Guerra ha realizzato una doppietta per la sua squadra nella vittoria contro la Triestina. Ma il goal più bello, stavolta, è arrivato ancora prima di scendere in campo.