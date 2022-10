L'infallibile rigorista Ben Yedder: bomber sulla scia di Mbappé

Nessuno ha segnato così tanti rigori, in pochi hanno i suoi numeri da cannoniere: ha conquistato la Francia, ma è sempre all'ombra dei connazionali.

In un campionato che ha in Messi, Mbappè e Neymar le massime attrazioni, capaci di attirare a sè praticamente tutti gli occhi del mondo, Wissam è spesso poco celebrato. In una Nazionale che può contare su Benzema, il già citato Mbappè e Griezmann, Ben Yedder trova spazio solamente quando gli amici e colleghi escono dal campo. Eppure il ragazzo è sicuramente uno dei bomber più prolifici d'Europa, capace di mettere insieme 80 reti in 136 presenze ufficiali con la maglia del Monaco.

Ben Yedder si è guadagnato la chiamata costante della Nazionale francese e a meno di sorprese parteciperà a Qatar 2022 nel tentativo di laurearsi Campione del Mondo come molti connazionali capaci di conquistare la Russia nel 2018.

Capocannoniere della Ligue 2019/2020, il classe 1990 è sempre tra i migliori marcatori del campionato e delle competizioni europee a cui partecipa il Monaco.

Destro, sinistro, testa, punizione, rigore. Ben Yedder è un mago che sa distinguersi in ogni fondamentale. Dal dischetto, per esempio, è uno dei più letali dell'ultimo decennio, praticamente infallibile: ha segnato tutti gli ultimi 14 penalty, portandosi a 40 totali a fronte di 5 sbagliati.

L'ultimo risale oramai al 2020/2021, alla gara dell'aprile 2021 contro il Dijon. Da allora ha battuto Donnarumma, Cakir, Lafont e un'altra dozzina di allenatori in Ligue 1, Coppa di Francia ed Europa League.

Nell'attuale stagione ha messo dentro sette goal in 12 gare ufficiali, avvicinandosi ancora una volta alla doppia cifra.

Nell'ultimo decennio, di fatto, Ben Yedder ha sempre raggiunto agevolmente la doppia cifra durante tutta l'annata tra Tolosa, Siviglia e per l'appunto Monaco, spingendosi fino alle 32 reti totali della stagione 2021/2022. In Ligue 1, in questo modo, è arrivato secondo nella classifica marcatori dietro al solo Mbappé: 28 goal a 25.

All'ombra di Mbappè, Giroud, Benzema e gli altri idoli di Francia e della Ligue in giro per il mondo, Ben Yedder lavora nell'ombra, segnando, facendo registrare dati quasi impossibili da replicare. Chi si accorge di lui, andando oltre la patina dei più pubblicizzati cannonieri in patria, scopre un nuovo mondo: interessante.