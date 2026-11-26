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Gasp porta via dal Parco dei Principi un punto prezioso e una certezza confermata: in Europa Malen e compagni vanno sempre in vantaggio. L'obiettivo diventa quello di gestire al meglio i risultati.

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Cinque su cinque. La Roma di Gian Piero Gasperini continua a non smentirsi nella sua stagione in Europa, dimostrando tutto il proprio talento offensivo e un’aggressività fuori dal comune.

Nel match contro il PSG, infatti, come in tutte le prime quattro precedenti giornate della fase campionato di UEFA Champions League, i giallorossi sono riusciti a sbloccare per primi il risultato, portandosi puntualmente sull’1-0, grazie al goal di Mario Hermoso al Parco dei Principi.

E se questa statistica rappresenta una costante assoluta che racconta l'impatto devastante della squadra nei primi minuti e l'identità offensiva cucita addosso al gruppo dal tecnico piemontese, l’altro lato della medaglia è dato dai punti poi portati a casa da Malen e compagni.

LA ROMA E IL VANTAGGIO INIZIALE

Il filo conduttore di questo avvio europeo è l'approccio feroce alla partita. Che si tratti dell'Olimpico o delle trasferte più insidiose d'Europa, la Roma entra in campo con l'obiettivo dichiarato di indirizzare subito l'inerzia della sfida, riuscendoci.

Per questo la Roma va sempre in vantaggio, grazie alle sue caratteristiche. Il pressing alto, la riaggressione immediata e le verticalizzazioni improvvise. Il goal del vantaggio è diventato un marchio di fabbrica di questa campagna in Champions della Roma.

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LE DOLOROSE RIMONTE SUBITE DA REAL E UNITED

Quello che sta condizionando la classifica della Roma, venticinquesima a 5 punti e a -1 dai playoff, è la successiva gestione di questi vantaggio, specie negli ultimi 20 minuti di partita. Quando si abbassa l’intensità, per sopraggiunta stanchezza fisica visto il dispendioso calcio di Gasperini, la Roma va a soffrire, così come fa fatica sui calci piazzati.

Da queste due componenti sono nate le rimonte di United e Real, che contro i giallorossi erano sotto di due reti a un quarto d’ora dalla fine a hanno poi portato a casa i tre punti.

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A PARIGI UN COPIONE RIBALTATO (IN PARTE)

Un piccolo cambio di trend lo si è visto, però, a Parigi. È vero che la Roma al Parco dei Principi era andata in vantaggio e aveva subito la rimonta transalpina, ma è altresì corretto evidenziare come poi i ragazzi di Gasperini dal 2-1 abbiano tratto la forza si riprendersi il pari.

UN ALTRO RECORD PER GASPERINI

A proposito di numeri: la Roma contro il PSG ha segnato almeno due reti per la decima partita consecutiva. Un record storico, una prima incredibile volta che testimonia quanto i giallorossi stiano facendo bene sotto il punto di vista offensivo. Insomma, i pro di quanto stia facendo Gasperini sono davvero tanti: resta da provare a limare quelli che sono i piccoli difetti di Malen e soci.