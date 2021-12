L'incredibile salvezza della Universidad de Chile: Larrivey scoppia in lacrime

Il calcio sa essere come sempre drammatico, emozionante, fuori da ogni schema e previsione. Fino al minuto 94, infatti, la Universidad de Chile era clamorosamente retrocessa in seconda divisione.

Per farvi capire la portata dell'evento, è come se in Italia andasse in Serie B una tra Inter, Milan o Juventus. Gli occhi di tutto il Cile erano puntati su una partita che sarebbe potuta diventare storica, sancendo la retrocessione della 'U' per la prima volta dopo 32 anni.

Al 94' il dramma si era praticamente consumato. U. de Chile sotto 1-2 contro l'Union la Calera e ormai spacciata. Serviva il pari per agguantare perlomeno il playout e giocarsi le ultime speranze di salvezza, ma quello che è accaduto nei successivi due minuti ha capovolto totalmente la storia.

Prima il 2-2 di Arias e poi, al 96', la rete del definitivo 3-2 di Junior Fernandes che ha regalato alla U una vittoria che mancava da 3 mesi e soprattutto un'incredibile salvezza diretta, senza nemmeno passare dal playout.

L'articolo prosegue qui sotto

Larrivey entiende TODO! Esto deberían mostrárselo a los cadetes de la @udechile pic.twitter.com/k1eWAGSHoG — Dr. Carlos Salvador Bilardo (@GatoreiFC) December 5, 2021

Nell'intervista post partita, Joaquin Larrivey si è sfogato in diretta e non è riuscito a trattenere le lacrime: "Abbiamo sofferto molto in questo periodo". L'ex attaccante del Cagliari, meteora in Serie A, è stato il trascinatore della U in questa stagione con 20 goal in campionato.

Esto es la U CTM ! #VamosLeones 🤘💙 — Mauricio Pinilla (@pinigol51) December 5, 2021

Sui social molti ex calciatori hanno festeggiato la drammatica salvezza della U, tra cui Marcelo Salas e Mauricio Pinilla, entrambi lanciati dal club che ha fatto la storia del calcio cileno e non solo, vincendo la Copa Sudamericana con Jorge Sampaoli in panchina nel 2017.