L'incredibile goal olimpico di Damian Diaz: dalla bandierina... sbagliata

Damian Diaz ha quasi 36 anni e un discreto numero di storie da raccontare. Una rete così, però, nella propria carriera non l'aveva mai realizzata. Direttamente da calcio d'angolo e, per di più, dalla parte "sbagliata". Robe che puoi solo immaginare, sognare, non certo pensare concretamente di realizzare in una partita ufficiale.

È accaduto nella notte in Copa Sudamericana, la seconda competizione per club più importante del Sudamerica dopo la Libertadores. Il Barcelona Guayaquil ha superato per 4-2 gli uruguaiani dei Wanderers Montevideo nella prima giornata del proprio raggruppamento e uno dei grandi protagonisti è stato proprio lui, l'argentino naturalizzato ecuadoriano che in carriera ha indossato - seppur per pochissimo tempo - anche la maglia del Boca Juniors.

Diaz ha segnato direttamente dalla bandierina la rete del momentaneo 4-1. Evento eccezionale, ma non così raro: non è il primo a farlo, non sarà certo l'ultimo. L'aspetto insolito è che l'ha fatto calciando di destro dalla bandierina di sinistra dell'area uruguagia, non da quella di destra. Non quindi con la classica parabola a rientrare ma con un tiro di mezzo esterno. Ha impresso al pallone un effetto incredibile, sorprendendo completamente il portiere De Arruabarrena, stranito e incapace di prevedere un simile trick.

L'articolo prosegue qui sotto

🧙‍♂️🤯 ¡LO-CU-RA! El golazo olímpico de Kitu Díaz en la victoria de @BarcelonaSC en la CONMEBOL #Sudamericana 👏#LaGranConquista pic.twitter.com/ihLRaLwutt — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 8, 2022

Il bello è che lo stesso Diaz si era divorato solo pochi minuti prima un calcio di rigore. E nel modo più umiliante possibile: era andato di scavetto, convinto che De Arruabarrena si tuffasse da una parte o dall'altra, e invece il portiere avversario era rimasto fermo, bloccando agevolmente il tentativo. Si era preso pure qualche insulto dai difensori rivali, il Kitu.

Poi, tre minuti più tardi, ecco la prodezza. Tutto vero, tutto testimoniato dalle immagini di cui sopra. La difesa dei Wanderers non è nemmeno posizionata, De Arruabarrena non sta nemmeno guardando verso la bandierina, intento com'è a urlare nei confronti dei compagni. E Diaz ne approfitta così. Come ha scritto il profilo Twitter della Copa Sudamericana: locura.