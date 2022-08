L'impresa storica del Vaduz: la prima squadra del Liechtenstein ai gironi di una coppa europea

Il Vaduz si è qualificato ai gironi di Conference League: un traguardo storico per una squadra del Liechtenstein che milita in Serie B svizzera.

Il Vaduz l'ha fatta grossa, grossissima. Per la prima volta nella storia, un club del Liechtenstein avrà l'onore di partecipare alla fase a gironi di una coppa europea. Un traguardo impensabile fino a qualche anno fa, reso possibile grazie alla Conference League.

La storia del Vaduz è davvero particolare, per certi versi unica al mondo. Il Liechtenstein non ha infatti un proprio campionato calcistico nazionale. Il Vaduz, così come tutte le altre squadre del paese, partecipa dunque ai campionati della federazione svizzera.

Quest'anno milita in Challenge League (la Serie B svizzera) ma ha avuto comunque la possibilità di disputare i preliminari di Conference. Come ha fatto? La risposta è semplice ma allo stesso tempo piuttosto singolare: ogni anno, infatti, il Vaduz partecipa anche alla Coppa del Liechstenstein (l'unico trofeo per club calcistici in Liechtenstein), che garantisce al vincitore l'accesso ai turni di qualificazione della Conference League.

In questa competizione il Vaduz la fa assolutamente da padrone, avendola vinta per ben 48 volte, un record di successi a livello mondiale per quanto riguarda le coppe nazionali. Dal 1998 ad oggi il Vaduz ha vinto praticamente ogni singola edizione della Coppa del Liechtenstein, fatta eccezione per quella del 2011-12 (vinta dall'Eschen/Mauren) e per le due non assegnate causa Covid.

In questo modo, ogni anno si è garantito l'accesso alle coppe europee - prima l'Europa League, adesso la Conference - ma senza mai riuscire a superare i turni preliminari. Stavolta però l'impresa è arrivata: il Vaduz ha eliminato nell'ordine Koper, Konyaspor e soprattutto Rapid Vienna, battuto clamorosamente in trasferta nel match di ritorno.

Un'impresa che ha anche il sapore un po' italiano, dato che il Vaduz è guidato in panchina dal tecnico italo-svizzero Alessandro Mangiarratti. Qualificarsi in Europa senza avere un proprio campionato nazionale e giocando in Serie B. Ve l'avevamo detto: il Vaduz l'ha fatta proprio grossa.