L'impatto di Vergara in Italia-Francia ha confermato che le scelte di Allegri al Napoli sono corrette?

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Se il primo era un caso, il secondo inizia a essere una mezza conferma: Antonio Vergara contro la Francia a San Siro ha replicato, in termini di impatto, quanto fatto vedere allo Stade de France un mese prima. E, in un certo senso, potrebbe aver confermato la bontà, almeno logica, delle scelte di Massimiliano Allegri al Napoli.

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Perché le qualità del giocatore non sono in discussione, ma resta sempre il tema del suo utilizzo, almeno in questa fase della carriera in cui sta consolidando i principi del suo gioco: bisogna, però, tornare indietro di qualche mese. Alla conferenza stampa di Massimiliano Allegri che ha sollevano un mezzo polverone sul giocatore del Napoli.

COSA AVEVA DETTO ALLEGRI SU VERGARA

"Dare troppa responsabilità ad Antonio Vergara, che è un buon giocatore, ma che ha appena 12 partite nel Napoli… credo che bisogna andarci piano", ha affermato Allegri alla vigilia della sfida contro l'Inter, a San Siro.

Era settembre e il giocatore azzurro aveva giocato contro il Genoa, alla prima giornata, entrando dalla panchina e proprio in panchina era rimasto contro il Como: dalla partita contro i nerazzurri a oggi in Serie A Vergara è sceso in campo in altre sei occasioni, di cui tre da titolare.

E questo perché l'allenatore livornese in questa fase fa più affidamento su Matteo Politano, vero, ma non solo: e qui ci ricolleghiamo all'impatto in Italia-Francia.

COME È ENTRATO VERGARA IN ITALIA-FRANCIA: UN FILM GIÀ VISTO

L'ingresso in campo a San Siro fa il paio, come detto, con quello allo Stade de France. In entrambi i casi Antonio Vergara ha dato un'impronta decisa alla partita.

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Ovviamente in questo ultimo caso in maniera più vistosa, dato che a conquistare il rigore, anticipando Dayot Upamecano, è stato proprio lui: colpisce, però, la sua spontaneità, il suo approccio alle situazioni.

Forse un po' frenetico, riesce comunque a mostrarsi coraggioso, spinto dall'entusiasmo che lo stesso Vergara ha dichiarato essere stato trasmesso da Roberto Mancini: "Ci chiede di essere felici quando giochiamo, di divertirci tra noi", aveva affermato a ottobre. Si vede.

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QUINDI ALLEGRI HA RAGIONE A NON SCHIERARLO TITOLARE?

Nel difficile momento del Napoli non è possibile comprendere pienamente se le scelte di Allegri siano tutte corrette, questo va detto: molto dipende dalla tranquillità generale, al momento precaria.

Logicamente, e solo logicamente, comunque, l'idea di schierare Vergara a partita in corso come elemento di rottura si conferma, almeno per ora, la più giusta, stando a quanto trasmesso dal campo: ha il guizzo, ha le idee. Ha il coraggio, lo abbiamo citato. Bisogna capire se in condizioni di contesto migliori sia capace di incidere anche dall'inizio, ma l'impatto del giocatore in Italia-Francia ha dimostrato che, forse, il tecnico livornese non ha del tutto torto.