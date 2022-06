L'IFAB si riunisce a Doha: si valuta il rilevamento semiautomatico del fuorigioco

A Doha si tiene l'assemblea generale annuale dell'IFAB: si valuta l'efficacia del fuorigioco semiautomatico e la definitiva approvazione dei 5 cambi.

La giornata di lunedì 13 giugno sarà per certi versi cruciale per quanto concerne l'applicazione e le modifiche apportabili al regolamento del calcio internazionale.

In quel di Doha, si terrà la 136ª assemblea generale annuale, dove l'IFAB (International Football Association Board) prenderà in esame l'ipotesi e l'efficacia del rilevamento semiautomatico del fuorigioco.

Che cosa si intende? Il rilevamento semiautomatico del fuorigioco è basato su un sistema di telecamere dedicate e sul rilevamento tridimensionale dei giocatori.

La, in tal senso, si è già mossa con l'obiettivo di applicare tale normativa dopo averla testata a febbraio nel Mondiale per club, ma sul suo futuro impiego a tempo pieno non vi è ancora alcun tipo di conferma.

Non rientrerà comunque nelle competenze dell'IFAB stabilire se il fuorigioco semiautomatico verrà introdotto già a partire dai prossimi Mondiali del Qatar. La discrezione d'applicazione rimarrà sempre e comunque di competenza della FIFA.

In caso di approvazione, ovviamente, la novità non andrà a sostituire il VAR ma fungerebbe solamente da strumento aggiuntivo.

Tra i temi dell'assemblea generale, all'ordine del giorno ci sarà anche la questione dei cinque cambi per partita che potrebbe divenire definitiva per tutte le competizioni. In seconda battuta si analizzerà lo spinoso tema dei falli di mano in area.