L'Hertha Berlino saluta Belfodil, l'ex Parma e Inter resta svincolato

L'ex attaccante di Parma e Inter ha esaurito il suo contratto con la formazione tedesca. Il saluto affidato ai social: "Grazie per il tuo impegno".

Ishak Belfodil va alla ricerca di una squadra. L'attaccante ha esaurito il suo contratto con i tedeschi dell'Hertha Berlino ed è ufficialmente svincolato.

Il club tedesco ha affidato ai social network il saluto al centravanti algerino, ringraziandolo per il suo impegno nel suo periodo in biancoblu.

Belfodil ha trascorso una sola stagione con l'Hertha Berlino, totalizzando 4 goal in 24 presenze con il club della capitale tedesca.

Per lui anche un passato in Italia, con le maglie di Parma e Inter. In Bundesliga invece l'algerino ha giocato con Werder Brema e Hoffenheim.