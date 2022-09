L'exploit del Club Brugge: primo a punteggio pieno nel girone di Champions

Nonostante la cessione dei suoi gioielli, De Ketelaere su tutti, il Brugge è la grande sorpresa di Champions: primo nel girone con Porto e Atletico.

Il Club Brugge, insieme allo Sporting Lisbona, è fino ad ora la grande sorpresa della fase a gironi di Champions League, con sei punti conquistati nelle prime due giornate.

Al momento del sorteggio, che ha visto il club belga inserito nel girone con Atletico Madrid, Porto e Bayer Leverkusen. nessuno si aspettava un exploit del genere. Eppure dopo i primi 180 minuti è proprio il Club Brugge a comandare il gruppo punteggio pieno con 5 goal fatti e zero subiti.

La squadra allenata da Hoefkens ha esordito sconfiggendo 1-0 in casa il Bayer Leverkusen, poi capace di battere nettamente l'Atletico di Simeone nella giornata successiva. Ma il vero capolavoro è arrivato nella seconda partita in casa del Porto, travolto per 4-0 con la storica rete di Nusa, il primo classe 2005 a segnare in Champions League.

Tutto questo dopo aver ceduto in estate Charles De Ketelaere, la stella principale della squadra, e aver perso per infortunio Noah Lang, l'altro grande talento in rosa. In compenso la società ha agito però alla grande sul mercato, portando in Belgio l'ex canterano del Barcellona Ferran Jutglà (autentico protagonista della vittoria in casa del Porto) oltre al bomber ucraino Yaremchuk e il già citato Nusa, nuova stellina pronta ad esplodere.

La strada per la qualificazione agli ottavi è ancora lunga, ma di sicuro il Club Brugge ha messo le basi per compiere una piccola grande impresa.