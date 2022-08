L'esordio da favola di Buonaiuto: goal da calcio d'angolo dopo tre minuti

L'esordio in Serie A a quasi trent'anni, il goal direttamente su calcio d'angolo dopo tre minuti dal suo ingresso in campo contro la Fiorentina.

Stavolta il termine favola è l'unico possibile. Come chiamare diversamente la storia di Cristian Buonaiuto, nato a Napoli quasi trent'anni fa e a segno all'esordio in Serie A con un goal direttamente da calcio d'angolo?

Buonaiuto è subentrato nel secondo tempo di Fiorentina-Cremonese sul risultato di 2-1 per i viola e dopo soli tre minuti ha beffato Gollini con un tiro dalla bandierina che si è insaccato alle spalle del portiere.

Gollini ha respinto il palone fuori dalla porta quando aveva già varcato la linea. Bianchetti sulla ribattuta aveva comunque trovato il goal, ma la paternità della marcatura è da attribuire a Buonaiuto (anche al Fantacalcio, come confermato dal +3 su Fantacalcio.it), che ha sorpreso il portiere viola con una traiettoria velenosissima direttamente da corner.

Protagonista della promozione della Cremonese con 8 reti segnate, Buonaiuto non era mai riuscito a giocare in Serie A nel corso della sua carriera. L'occasione è arrivata proprio con la Cremonese e l'esordio non poteva essere più bello. E spettacolare.