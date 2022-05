L'Equipe - Marcelo cacciato dal Lione per flatulenze nello spogliatoio

Un episodio quanto meno bizzarro. Stiamo parlando di quello che coinvolge Marcelo Guedes, difensore del Bordeaux, in passato al Lione.

Proprio ai tempi dell'OL, dopo una sconfitta piuttosto pesante, un 3-0 per mano dell'Angers, il brasiliano si è distinto non solo per una prestazione gravemente insufficiente.

Come riferisce L'Equipe, Marcelo avrebbe iniziato a ridere e scherzare nello spogliatoio, emettendo una serie di flatulenze nello spogliatoio di fronte ai compagni.

Un atteggiamento non gradito da Juninho, ex calciatore e oggi dirigente del Lione, che ha messo alla porta il difensore brasiliano.

A gennaio Marcelo è passato al Bordeaux, facendo grossi passi indietro nella sua carriera. Lo dimostra anche l'ultima posizione occupata dalla squadra in classifica.

Ultimo in Ligue 1, il Bordeaux sta disperatamente lottando per non retrocedere. Una sconfitta nella prossima gara in campionato contro il Lorient si tradurrebbe in retrocessione matematica per i girondini.