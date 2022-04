L'Empoli perde Tonelli per infortunio: lesione del legamento crociato e stagione finita

Si chiude in anticipo la stagione di Lorenzo Tonelli. Il difensore dell'Empoli, uscito anzitempo in barella nel corso del derby toscano contro la Fiorentina nel 'lunch match del 31° turno di Serie A, si è sottoposto quest'oggi agli esami strumentali in seguito all'infortunio rimediato al ginocchio destro.

Brutte notizie dopo gli accertamenti, come confermato dallo stesso club toscano attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale della società:

"Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali effettuati sul calciatore Lorenzo Tonelli, uscito durante la gara di ieri contro la Fiorentina, hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro".

Durante la sfida contro la Fiorentina, Tonelli ha rimediato il brutto infortunio al ginocchio destro nel tentativo di contrastare Arthur Cabral, attaccante brasiliano della squadra viola. Il difensore ex Napoli ha appoggiato male la gamba sul rettangolo verde di gioco, avvertendo da subito sensazioni negative.

Tonelli ha subito richiamato l'attenzione della panchina: necessario l'intervento dello staff medico e della barella per trasportarlo all'esterno del campo, con il cambio effettuato immediatamente dall'allenatore degli azzurri, Aurelio Andreazzoli.

Stagione finita per Tonelli, che dovrà saltare l'ultima parte di campionato e iniziare il percorso di riabilitazione e fissare al più presto l'obiettivo di rientrare in campo nella prossima Serie A.