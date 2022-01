L'Athletic vola in finale di Supercoppa: 2-1 in rimonta all'Atletico Madrid

Sarà l'Athletic Bilbao a contendere la Supercoppa di Spagna al Real Madrid di Carlo Ancelotti. I baschi hanno confezionato una vera e propria impresa imponendosi 2-1 in rimonta ai danni dell'Atletico Madrid di Diego Simeone.

Dopo una prima frazione di totale stallo, i colchoneros sbloccano il match al 62' approfittando dell'autorete di Unai Simon che pasticcia su un colpo di testa apparentemente innocuo di Joao Felix.

Il vantaggio madrileno sembra mettere in discesa le operazioni per la truppa del Cholo ma la squadra di Marcelino esce dall'angolo e nel giro di quattro minuti - tra il 77' e l'81' - piazza l'incredibile ribaltone sull'asse Yeray-Nico Williams, firmatari del sorpasso di marca basca.

Nel finale, sul palcoscenico del The King Fahd Stadium di Ryadh, l'assalto madridista non produce effetto ma porta in dote il cartellino rosso sventolato nei confronti di Jimenez. Finisce dunque 2-1. Il Bilbao stende l'Atleti e si regala l'atto finale al cospetto del Real.