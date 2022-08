L'Atalanta si assicura Soppy: ufficiale il suo arrivo dall'Udinese

Brandon Soppy è un nuovo giocatore dell'Atalanta: l'esterno francese, in campo a San Siro alla prima giornata, arriva a Bergamo a titolo definitivo.

L'Atalanta si assicura una nuova freccia per le proprie fasce. È ufficiale l'arrivo dall'Udinese di Brandon Soppy, esterno francese per il quale il club bergamasco aveva trovato un accordo un paio di giorni fa. Tutto fatto, tutto definito, tutto ufficializzato.

"Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Brandon Soppy all’Atalanta - è l'annuncio dei friulani - A Brandon i migliori auguri per il prosieguo della carriera".

"C'è un nuovo supereroe nerazzurro in città", scrive invece l'Atalanta sui propri profili social.

Soppy lascia l'Udinese dopo un anno: nel 2021 i bianconeri lo avevano prelevato dai francesi del Rennes. Nella sua unica stagione in Friuli, il neo nerazzurro ha collezionato 28 presenze senza andare a segno.

Una presenza, a dire il vero, Soppy l'ha avuta anche in questo inizio di campionato. Non è andata bene: il tecnico Sottil lo ha schierato titolare a San Siro, contro il Milan, ma il francese ha commesso su Calabria il fallo da rigore che ha portato al momentaneo 1-1 rossonero di Theo Hernandez.

E dunque, Soppy troverà spazio all'Atalanta? Per il momento i titolari di Gasperini sono altri: Hateboer, Zappacosta, Maehle. L'ormai ex giocatore dell'Udinese, pur partendo in seconda fila, spera però di ritagliarsi un minutaggio consono alle proprie ambizioni.