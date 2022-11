L'Atalanta ritrova Palomino: convocato per la trasferta di Lecce

Il difensore argentino torna nella lista dei convocati dell'Atalanta dopo quasi sei mesi: Gasperini lo chiama per la trasferta di Lecce.

C'è anche José Palomino nella lista dei 24 convocati di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, in vista della trasferta al Via del Mare di Lecce, nel match valido per il 14° turno di Serie A.

Dopo le parole in conferenza del tecnico degli orobici, il club nerazzurro ha diramato la lista dei calciatori che faranno parte della spedizione in terra salentina per la gara in programma domani.

Tra questi figura pure José Palomino, tornato a disposizione dopo la sentenza di ieri in cui è stato assolto dalle accuse di assunzione di clostebol metabolita per cui era sospeso dal 26 luglio.

"Siamo contenti, anche se dobbiamo aspettare ancora per rivederlo - ha detto Gasperini -. Una grande gioia per lui e per noi, dopo tutto quello che ha passato".

Palomino difficilmente scenderà in campo, come ha confermato il tecnico, ma farà parte del gruppo squadra:

"Non è pronto per giocare, ma porto anche lui a Lecce. In quasi quattro mesi non s'è mai potuto allenare con la squadra, ma solo per conto suo in palestra e sulla corsa senza poter vedere un campo di calcio. Ma non si disimpara, è come andare in bicicletta".

Il difensore argentino non scende in campo da quasi sei mesi, ovvero dalla sfida del Gewiss Stadium contro l'Empoli del 21 maggio scorso, ultimo turno dello scorso campionato.

Poi lo stop e la squalifica, prima della sentenza di ieri, che ha dato ragione al calciatore dell'Atalanta.