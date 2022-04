L'Atalanta perde Djimsiti: lussazione alla clavicola, fuori 1 mese

Non arrivano buone notizie in casa Atalanta dopo la pesante sconfitta casalinga rimediata contro il Napoli di Spalletti: i nerazzurri, infatti, rischiano di perdere Berat Djimsiti fino al termine della stagione.

Il difensore albanese si è infortunato nel corso del match del Gewiss Stadium lasciando il campo al 63' - visibilmente dolorante ad una spalla - per lasciare spazio a Maehle.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore hanno confermato la seria entità dell'infortunio patito dal numero 19 orobico: per l'ex Benevento si tratta di una lussazione di secondo grado dell’acromion claveare. Un evidente e ulteriore problema per Gasperini che, come riportato da comunicato ufficiale, perderà un altro dei suoi centrali di difesa per almeno un mese:

"Il verdetto degli esami è stato quello che si temeva per Djimsiti, costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 18’ st del match contro il Napoli: il difensore albanese lamenta per la precisione una lussazione di secondo grado dell’acromion claveare. Non sarà necessario l’intervento chirurgico e non sono stati comunicati dall’Atalanta i tempi di recupero, ma verosimilmente si può ipotizzare un’assenza di almeno un mese".

Il tecnico di Grugliasco si trova quindi costretto a fare la conta nel pacchetto arretrato per capire chi sarà disponibile in vista dei quarti di finale di Europa League contro il Lipsia.

Con Demiral pronto al rientro e Palomino, alla Red Bull Arena dovrebbe toccare presumibilmente a Scalvini. Per quanto riguarda la gara di ritorno, invece, in casa nerazzurra si punta decisi al recupero di Toloi, anch'esso out per infortunio.