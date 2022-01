L'Atalanta chiude per Mihaila: il baby talento consigliato da Mutu

Sembra ormai una formalità il passaggio all'Atalanta di Valentin Mihaila. Il 22enne romeno in forza al Parma è pronto al salto in una piazza che da cenerentola d'Europa è diventata negli anni una realtà stabile e affermata ad alti livelli.

Mihaila è arrivato in Italia proprio tramite il club gialloblu, che lo ha prelevato dall'Universitatea Craiova. L'approccio con la Serie A non è stato dei migliori: l'esterno è stato fermato da una serie di infortuni che gli hanno fatto saltate la prima parte di stagione.

Nel girone di ritorno però, Mihaila ha ritrovato la migliore condizione fisica e ha giovato anche del cambio di panchina. Se Liverani lo vedeva poco, D'Aversa lo ha valorizzato facendolo giocare.

Il ragazzo gode anche della stima di Adrian Mutu, allenatore dell'Under 21 romena e vera e propria leggenda del calcio nel suo Paese.

In un'annata non facile e chiusa con la retrocessione in Serie B per il Parma, il talento del ragazzo classe 2000 è stata una delle poche note positive con 3 goal in 17 presenze. Anche quest'anno sta aiutando i gialloblu nella lotta per la risalita.

Mihaila è un destro naturale, motivo per il quale viene schierato come esterno di sinistra. La sua capacità di rientrare sul piede forte e l'abilità nello stretto hanno fatto sì che Gasperini ne individuasse dei tratti importanti da poter esaltare con il suo gioco.

Il romeno ha mostrato anche una spiccata propensione all'assist: una buona notizia per i futuri compagni di reparto in attacco come Duvan Zapata e Luis Muriel.