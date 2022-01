L'astuzia di Kepa: mette Kane in fuorigioco e fa annullare il suo goal

Alla fine, dopo tante note positive, la delusione vera doveva arrivare. E per Conte e il Tottenham è una sconfitta che brucia, perché il Chelsea passa anche al Tottenham Hotspur Stadium e, dopo aver già vinto all'andata, si assicura il passaggio alla finalissima di League Cup, la seconda coppa inglese per importanza.

Decide l'ex giallorosso Rudiger, che dopo 18 minuti dal fischio d'inizio realizza l'unica rete dell'incontro. Praticamente impossibile, da quel momento in poi, per il Tottenham abbozzare un tentativo di rimonta. Anche se, poco dopo il quarto d'ora del secondo tempo, Harry Kane troverebbe in realtà il punto del teorico 1-1. Annullato tramite VAR, però, grazie a un movimento furbissimo di Kepa, riserva di Mendy schierato titolare da Tuchel.

Come si può notare, l'azione parte da un errore in combinata tra lo stesso Kepa e Jorginho, che permette a Lucas Moura di recuperare al limite dell'area e servire Kane, a segno con un destro ravvicinato. Goal inizialmente convalidato, ed in effetti sembra tutto buono considerato l'affollamento in area, ma in realtà non è così.

Kepa alza subito la mano per chiedere il fuorigioco di Kane, perché sa benissimo di aver fatto la cosa giusta al momento giusto: con Lucas Moura in possesso della palla si è posizionato con il corpo nel punto corretto, in modo da lasciare soltanto un compagno - proprio Rudiger - tra Kane e la porta. Dunque, da regolamento, fuorigioco del centravanti della Nazionale inglese. Anche se leggerissimo.

Il VAR è dunque intervenuto e, dopo vari secondi di attesa, ha annullato la rete di Kane. Lasciando il punteggio sull'1-0 a favore del Chelsea e consentendo ai campioni d'Europa in carica di avviarsi in carrozza verso la finale di League Cup.