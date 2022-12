L'assurdo esordio al Mondiale di Ginter: in campo dopo 12 panchine a Germania già eliminata

Il difensore del Friburgo era stato convocato nel 2014 e nel 2018 senza mai giocare: Flick lo ha mandato in campo nel recupero con la Costa Rica.

Ogni calciatore sogna di debuttare al Mondiale di calcio, il traguardo di una vita, la ricompensa dopo anni di lavoro. Ci sono però esordi ed esordi. Quello di Matthias Ginter, difensore della Germania, non è stato particolarmente memorabile. Anzi, per certi versi è stato una specie di incubo.

Il difensore in forza al Friburgo è entrato in campo nel terzo minuto di recupero dei 10 concessi nel match contro la Costa Rica, praticamente nel momento in cui nell’altra partita del gruppo veniva decretata la vittoria del Giappone e conseguente eliminazione della Mannschaft.

Hansi Flick lo ha mandato in campo quando di fatto tutto era già deciso e Ginter ne era pienamente consapevole, tanto che dal suo linguaggio del corpo è stato subito palese quale fosse il suo stato d’animo. E l’uscita dal campo con le lacrime agli occhi, come tutti i suoi compagni, ne è stata la fotografia.

Per il classe 1994 è stata una serata particolare. C’era sia nel 2014, quando la Mannschaft è arrivata a vincere, che nel 2018, quando la squadra è uscita ai gironi. Comun denominatore sono stati gli zero minuti spesi in campo. Lo stesso era successo anche nel 2014: campione del mondo senza fare un minuto.

In panchina anche con Giappone e Spagna, non è stato considerato per l’undici iniziale nemmeno contro la Costa Rica. È entrato in pieno recupero, giusto per le statistiche, per non diventare uno dei giocatori con più panchine e zero presenze nella storia dei Mondiali.

Si è fermato a 12 panchine, ma sarebbe potuto arrivare anche a 13 raggiungendo il croato Seric. Il record assoluto è dell’uruguagio Martin Silva, arrivato fino a 16. Ginter invece il suo esordio l’ha fatto, ma sarà difficile che lo possa ricordare con un sorriso.