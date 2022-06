L'Arminia Bielefeld riparte da un tecnico italiano: è ufficiale l'ingaggio di Forte

L'Arminia Bielefeld ha ufficializzato l'ingaggio del tecnico nativo di Zurigo, ma di cittadinanza italiana: ha allenato anche Young Boys e Zurigo.

L'Arminia Bielefeld riparte da un tecnico italiano in vista della stagione 2022/2023: è ufficiale l'ingaggio di Uli Forte in qualità di nuovo allenatore del club tedesco che milita in Zweite Liga.

Uli Forte ist unser neuer Cheftrainer. Der 48-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis 2024 und kommt vom Schweizer Verein @yverdonsport. Zuvor war Uli bereits beim @gc_zuerich und @fcz sowie bei @BSC_YB, @FCSG_1879 und @FCW1900 tätig.#immerdabei pic.twitter.com/62GT2CbEgw — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) June 4, 2022

Con il dichiarato obiettivo di tornare in Bundesliga, il club della Renania si affida al tecnico nativo di Zurigo, ma di cittadinanza italiana, viste le sue origini salernitane.

Nella scorsa stagione, Forte ha allenato in terza divisione svizzera, ma nel proprio palmares può vantare due Coppe nazionali elvetiche vinte alla guida di Grasshoppers nel 2013 e dello Zurigo nel 2016.

In carriera ha allenato anche lo Young Boys dal 2013 al 2015, prima di essere esonerato.