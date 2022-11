L'Arabia Saudita batte l'Argentina ai Mondiali: proclamata festa nazionale

Il re Salman ha indetto per domani, mercoledì 23 novembre, una giornata di festa nazionale in Arabia Saudita dopo il successo per 2-1 sull'Argentina.

Il 22 novembre 2022 entra di diritto nella storia dell'Arabia Saudita. Non solo sportiva, ma dell'intero Paese. Il successo del tutto inaspettato nella gara d'esordio ai Mondiali, in corso nel vicino Qatar, contro la quotatissima Argentina ha fatto esplodere la festa. in tutta la nazione

new Twitch.Player("twitch-embed", { channel: "goalitalia", width: "100%", height: "480" });

Le reti di Al-Shehri e Salem Al-Dawsari nella ripresa, a ribaltare il vantaggio dopo 10 minuti del primo tempo firmato da Lionel Messi su calcio di rigore, hanno servito la prima vera sorpresa di Qatar 2022. Un risultato incredibile rispetto alle previsioni della vigilia e un successo legittimato da quanto prodotto in campo dagli uomini di Renard con una prova fatta di intensità e qualità.

Una vittoria che non è passata certamente inosservata nemmeno al governo saudita, che ha indetto per domani, mercoledì 23 novembre, una giornata di festa nazionale. Il re Salman ha accettato la proposta del principe Mohammed bin Salman di celebrare il successo sull'Argentina con una giornata di vacanza nell'intero Paese.

L'agenzia di stampa saudita riferisce che domani i dipendenti pubblici e privati e gli studenti di tutti i livelli d'istruzione avranno un giorno libero proprio grazie alla vittoria per 2-1 ai Mondiali contro la Selecciòn.

Un bel regalo per il popolo saudita, arrivato inaspettatamente grazie a un qualsiasi pomeriggio di novembre che ben presto si è trasformato in una data storica per l'Arabia Saudita e per la sua gente grazie ad un gruppo di uomini diventati eroi inseguendo un pallone.