L'anno duro di Ronaldo: zero titoli in Arabia, fatto fuori dallo United, flop ai mondiali

Il portoghese si aspettava tutt'altro esordio in Arabia, ma l'Al Nassr non ha vinto nulla: nella squadra campione vecchie conoscenze della Serie A.

La stagione 22-23 non sarà mai la preferita di Cristiano Ronaldo, che quest'anno ha vissuto momenti difficili, sia quando era al Manchester United, sia ora che gioca con l'Al Nassr, in Arabia Saudita.

Il portoghese infatti ha appena concluso l'anno con la certezza che il suo club non metterà in bacheca neanche un titolo: eliminati in supercoppa, eliminati in Coppa, secondi in campionato, dopo la vittoria dell'Al Ittihad in cui militano l'ex fiorentina e Perugia Hegazy e gli ex Palermo Coronado e Bruno Henrique.

Nelle 16 partite giocate, Ronaldo ha segnato "solo" 14 goal. Numeri non da lui, specie in un campionato come quello saudita, che non è propriamente uno dei migliori al mondo.

La stagione di Ronaldo era iniziata con il difficile rapporto con il neo tecnico dello Utd, Ten Hag, che ha messo la leggenda del calcio contemporaneo ai margini della squadra, fino al momento in cui, poco prima della pausa per i mondiali, è scoppiato il caso.

Ronaldo ha forzato la mano per lasciare Manchester e il club è stato ben felice di accontentarlo, dopo averlo multato e dopo aver risolto il contratto.

Intanto però, c'erano i mondiali in Qatar: il Portogallo è uscito ai quarti di finale contro il Marocco, con Ronaldo che nel corso del torneo ha via via perso il posto da titolare, con l'allora CT, Fernando Santos, che gli ha preferito Gonçalo Guedes.

Insomma, a 38 anni la carriera di Ronaldo sta volgendo al termine in modo decisamente complesso: tutto questo mentre il suo arcirivale, Leo Messi, vinceva mondiale e Ligue 1, diventando il più titolato di sempre e mettendo una seria ipoteca su quello che potrebbe essere il suo ottavo Pallone d'Oro.