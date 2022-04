L'anno da sogno di Ounahi: dalla Serie C alla doppietta che vale i Mondiali

Il 27 marzo del 2021, Azzedine Ounahi era un giocatore dell'Avranches, squadra militante nel Championnat National, la terza serie francese. Non avrebbe mai immaginato cosa sarebbe stato in grado di fare il 31 marzo del 2022, praticamente un anno dopo.

Aveva chiuso la scorsa stagione al 13° posto in National, ma le sue prestazioni e il suo talento non sono sfuggiti all'Angers, che in estate ha deciso di ingaggiarlo facendogli compiere il doppio salto in Ligue 1. Centrocampista, classe 2000, grande duttilità. Ci ha messo poco a lasciare il segno, firmando da subentrato il clamoroso 3-0 contro il Lione alla seconda giornata.

Col passare del tempo, il tecnico Baticle gli ha dato sempre più spazio, impiegandolo praticamente ovunque. A gennaio, quindi, la grande sorpresa: il Marocco ha deciso di inserirlo nella lista dei convocati per la Coppa d'Africa senza che avesse mai giocato in nazionale. Ounahi ha trovato subito spazio da titolare nella fase a gironi, giocando due partite su tre, ma tra ottavi e quarti è rimasto in panchina, assistendo da spettatore all'eliminazione del Marocco contro l'Egitto futuro finalista.

Ounahi è stato richiamato in nazionale anche per l'importantissimo spareggio mondiale contro la Repubblica Democratica del Congo. All'andata è rimasto ancora una volta in panchina, con il Marocco bloccato sull'1-1, ma nel match di ritorno a Casablanca il ct Halilhodzic lo ha rilanciato dal primo minuto e la risposta di Ounahi è stata devastante: doppietta e assist per il 4-0 di Hakimi.

Quattro presenze in nazionale e due goal decisivi per andare al Mondiale. Niente male l'impatto di Ounahi, che a novembre a meno di brutte sorprese partirà per il Qatar per giocare la sua prima Coppa del Mondo. Lui che un anno prima giocava in Serie C e non poteva mai immaginare di poter diventare l'eroe di un popolo.