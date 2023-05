L'anno d'oro di Lautaro: segna a raffica, finalista in Champions, campione del mondo

L'attaccante dell'Inter sta vivendo la migliore stagione della sua carriera finora: è imprescindibile per Inzaghi e continua a fare goal e assist.

Il Pallone d'Oro probabilmente sarà una corsa a due tra Leo Messi ed Erling Haaland, ma la corsa al podio non è ancora affatto chiusa e potrebbe rivelare sorprese.

Uno dei concorrenti nella corsa ai posti nobili della classifica dei migliori calciatori al mondo potrebbe essere Lautaro Martinez.

Il Toro sta giocando la miglior stagione della sua carriera finora.

La stagione dell'attaccante argentino era iniziata con delle medie realizzative tutto sommato lineari, ma da gennaio in poi le cose sono cambiate radicalmente.

In Qatar Lautaro non ha segnato e ha gradualmente perso il posto in favore di Julian Alvarez, ma ha comunque contribuito in modo significativo alla vittoria del terzo mondiale dell'Argentina, mettendo a segno uno dei rigori della finale con la Francia.

Al ritorno in Italia però, il feeling con il goal è tornato. Complice l'assenza di Skriniar, Lautaro è diventato il capitano dell'Inter, ha segnato a raffica e, nonostante momenti difficili, è diventato il perno fondamentale delle strategie di Inzaghi.

Ora, con la qualificazione alla prossima Champions in tasca, ottenuta grazie alla vittoria con l'Atalanta (partita in cui Martinez ha segnato per la ventunesima volta in campionato), la mente è rivolta solo al 10 giugno e alla finale con il City.

Lì, nel faccia a faccia contro Erling Haaland, il primo della loro carriera, si vedrà chi ha più chances di insidiare Messi, che proprio ieri si è laureato per la seconda volta consecutiva campione di Francia (diventando, a pari merito con Dani Alves, il giocatore più titolato di sempre).

Se l'Inter dovesse vincere la quarta Champions della sua storia (e il terzo titolo stagionale dopo la Supercoppa e la Coppa Italia), allora le possibilità di vedere Lautaro Martinez sul podio del Pallone d'Oro potrebbero essere molto più alte, specie se all'ultima giornata di Serie A riuscisse ad agganciare Osimhen in cima alla classifica marcatori.

Insomma, un 2023 di fuoco potrebbe diventare storico per Lautaro Martinez, per l'Inter e per il calcio italiano in generale.