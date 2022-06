L'amore di Koulibaly per Napoli: "Legame speciale, lotteremo per lo Scudetto"

Il difensore senegalese conferma il suo amore per Napoli e promette: "Ci saranno dei cambiamenti ma lotteremo ancora per lo Scudetto".

Nonostante le insistenti voci di un possibile divorzio e una trattativa difficile per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023, Kalidou Koulibaly non sembra avere alcuna intenzione di lasciare Napoli.

Il difensore senegalese, in una lunga intervista rilasciata a 'BBC Sport Africa', conferma il profondo legame con la città e la tifoseria azzurra.

"A Napoli c'è molto amore, i tifosi mi apprezzano, è fantastico quando urlano il tuo nome. Sono cresciuto lì, i miei figli sono nati lì, ho un legame speciale coi napoletani che sono anche i primi tifosi del Senegal e ho ricevuto tanti messaggi quando abbiamo vinto la Coppa d'Africa. I miei amici o fratelli vengono accolti bene in città".

Riguardo al futuro Koulibaly ha una sola certezza: il Napoli proverà ancora a vincere lo Scudetto e regalare un sogno al suo popolo.

"Non posso dire di essere totalmente felice, perché la corsa allo Scudetto è stata importante, ma non siamo riusciti a ottenere i punti che ci servivano per vincerlo. I tifosi erano un po' dispiaciuti, avremmo voluto regalarglielo. È un peccato e fa davvero male. Napoli è come un piccolo paese, i tifosi amano il loro club e i loro colori. Potevamo fare meglio ma siamo contenti per il ritorno in Champions. Perderemo alcuni giocatori, altri se ne andranno perché hanno il contratto in scadenza. Ci saranno alcuni cambiamenti. Ma so che il Napoli farà di tutto per lottare per lo Scudetto".