L'Ajax pesca in Belgio: ufficiale l'ingaggio del 16enne Bounida

Sedici anni compiuti giovedì scorso, 3 marzo, e una nuova avventura già alle porte. Per Rayane Bounida sono giorni davvero speciali. Il trequartista belga ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2025 con l'Ajax. Il classe 2006 lascerà l'Anderlecht, club in cui è cresciuto calcisticamente, il prossimo 30 giugno per iniziare la nuova avventura con il club di Amsterdam.

Ad ufficializzare la notizia è l'Ajax stesso attraverso una nota ufficiale apparsa sui canali del club:

"L'Ajax ha raggiunto l'accordo con Rayane Bounida. Il 16enne trequartista arriverà questa estate dall'RSC Anderlecht. Ha firmato un contratto di tre stagioni, dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2025".

Anche l'Anderlecht ha comunicato, con grande dispiacere, l'addio di Bounida, considerato uno dei più grandi talenti cresciuti nel settore giovanile del club belga:

"Rayane Bounida lascerà l'RSC Anderlecht alla fine di questa stagione. Buona fortuna per il prosieguo della tua carriera, Rayane".

Rayane Bounida verlaat RSC Anderlecht op het einde van dit seizoen. Bonne chance pour la suite Rayane. 🟣⚪ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 6, 2022

Nei giorni scorsi, il responsabile dell'Academy dell'Anderlecht, Jean Kindermans, aveva parlato proprio di Bounida e del suo grandissimo talento:

"È uno dei giocatori più talentuosi che la nostra società abbia mai prodotto nella sua grande storia".

L'astro nascente di origini marocchine, che è già un idolo sui social con oltre 382 follower sulla pagina Instagram, ha scelto di continuare la sua carriera all'Ajax. Un colpo importante per il club olandese, che batte la concorrenza di alcuni top club europei - si era parlato dell'interesse di Manchester City e PSG - e si assicura uno dei calciatori più interessanti del panorama internazionale.