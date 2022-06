L’agente di Bastoni spegne le voci: “Rimarrà sicuramente all’Inter”

Il difensore centrale dell'Inter non si muoverà quest'estate: lo conferma il suo agente fuori dalla sede nerazzurra.

Il futuro di Alessandro Bastoni all'Inter non è in discussione. Dopo le voci degli scorsi giorni, arrivano conferme sulla permanenza del classe 1999 in nerazzurro.

A ribadirlo ulteriormente, dopo che il diretto interessato aveva parlato a seguito di Italia-Ungheria, è stato l'agente Tullio Tinti.

Fuori dalla sede nerazzurra il procuratore ha parlato con la stampa, come rirporta 'Sky Sport'.

"Bastoni? Rimane all'Inter sicuramente. È felice di giocare nell'Inter, non c'è problema. Nuovo contratto per lui? Rispetto i contratti, se mi chiamano vedremo".

L'Inter di Inzaghi riparte da Bastoni e con Bastoni, che ha ancora in essere un contratto a scadenza 2024.