L'accusa della Giamaica: "La Costa Rica aveva dei giocatori positivi"

La sconfitta interna con la Costa Rica ha aritmeticamente eliminato le residue speranze della Giamaica di qualificarsi ai Mondiali in Qatar: per i 'Reggae Boyz' non ci sarà una seconda volta dopo quella del 1998, anche se l'ultima partita ha lasciato una bella scia di polemiche.

'Merito' delle dichiarazioni rilasciate a 'The Gleaner' da Guyan Arscott, capo della commissione medica della Jamaica Football Federation: l'accusa è rivolta proprio agli avversari costaricani, rei - secondo il medico - di essersi presentati con alcuni componenti del gruppo squadra positivi.

"Posso confermare che c'erano sei costaricani risultati positivi al Covid-19, tre dei quali calciatori. Uno di loro è andato in isolamento poiché il suo test era nuovo. Per gli altri due abbiamo raccomandato che venissero isolati e che non fossero autorizzati a giocare.

Abbiamo discusso con i membri del Ministero della Salute e ci siamo chiesti se avessero avuto qualche nuova infezione, essendo risultati negativi prima di lasciare la Costa Rica. Comunque sia, con il test positivo, ci siamo sentiti in dovere di raccomandare che non giocassero".

Arscott sottolinea anche come questi giocatori avessero già contratto il Covid-19 qualche settimana fa e, dopo aver terminato il periodo di isolamento, i test effettuati avessero dato esito negativo.

"Erano risultati positivi una quindicina di giorni prima. Ci è stato detto che avevano fatto la quarantena e l'isolamento ed erano risultati negativi prima di lasciare la Costa Rica. Ma all'arrivo in Giamaica sono risultati positivi nel nostro laboratorio ufficiale".

La Giamaica è pronta a ricorrere alla FIFA, come dichiarato dal segretario generale della Federcalcio locale, Dalton Wint.

"Inoltreremo un reclamo alla FIFA per capire il perché tutto questo sia accaduto, si tratta di una violazione assoluta delle regole".