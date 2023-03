Kvaratskhelia ubriaca l'Atalanta, van Basten estasiato: "Non può essere vero"

Il georgiano trascina con un'altra perla. Spalletti lo accosta a Maradona, van Basten spiazzato dal suo goal contro la Dea.

Riavvolgendo il nastro, per ritrovare un centrocampista così decisivo nell'anno del suo arrivo in Serie A bisogna tornare indietro fino ai tempi di Kakà al Milan.

Khvicha Kvaratskhelia continua a collezionare goal e assist e racimolare record e statistiche da urlo. Ma soprattutto ha già ubriacato d'amore una città che vive di affetto e sentimenti come Napoli.

Il georgiano è la grande arma della formazione partenopea che in questa annata sta spazzando via praticamente ogni avversario e procede spedito verso lo Scudetto numero 3 della storia, a 33 anni dall'ultima vittoria.

11 goal e 11 assist in 22 gare di Serie A. Doppia doppia già raggiunta in campionato, a cui vanno aggiunte le 2 reti e i 4 assist in 6 gare di Champions League.

Kvaratkshelia ha la media di un goal realizzato o propriziato a partita. Un rendimento inimmaginabile la scorsa estate, quando quel ragazzino classe 2001 - arrivato dalla Dinamo Batumi e con alle spalle un paio di esperienze in Russia - era sbarcato all'ombra del Vesuvio per prendere il posto dell'ex capitano e simbolo dei tifosi Lorenzo Insigne.

Dopo aver ricevuto il premio di miglior giocatore della Serie A del mese di febbraio, ieri al Maradona Kvara ha illuminato con un altro lampo dei suoi. Un mix di tecnica e potenza: con sterzata manda fuori tempo tre difensori e il portiere avversario, mentre altre quattro maglie bianche dell’Atalanta cercano di togliergli spazi e pallone, prima di concludere con una bordata di destro sotto la traversa.

"Gli faccio i complimenti per la qualità della partita che ha fatto, si è trovato due volte davanti al portiere - ha commentato Spalletti a fine gara -. Ha creato sempre pericolo, ha fatto un goal degno di Maradona. Sa avvolgere il pallone nello stretto, per portarselo a calciare in porta con quella rapidità d’esecuzione. Quando ti guarda in faccia e ti viene a puntare diventa devastante, questa volta si può scomodare il più forte del mondo".

Con la rete di ieri sera, Kvaratskhelia ha superato il compagno di squadra Victor Osimhen ed è diventato il giocatore della Serie A che ha preso parte a più goal (26) in tutte le competizioni in questa stagione.

Persino Marco van Basten, che di goal ne ha siglati parecchi, è rimasto spiazzato dalla bellezza della sua rete contro l'Atalanta, come palesato nel corso della diretta di Ziggo Sport Voetbal.

"Quando vedi quest'azione, uno contro otto, pensi solo una cosa: 'Non può essere vero'. Poi fa l'ennesimo numero e va in goal".

Inoltre, il classe 2001 si è iscritto ufficialmente nella lista d'élite dei giocatori nati dal 2000 in avanti ad avere realizzato più di 10 reti nei maggiori cinque campionati europei in corso: con lui campioni del calibro di Musiala, Balogun, Martinelli, Haaland e David.

Numeri incredibili che confermano l'annata super di Khvicha Kvaratskhelia, un protagonista inaspettato e un eroe che la città di Napoli attendeva per ritornare sul trono d'Italia dopo oltre tre decenni.