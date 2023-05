Kvaratskhelia travolto dall’emozione: scoppia in lacrime negli spogliatoi

Kvicha Kvaratskhelia è scoppiato in lacrime negli spogliatoi dopo la conquista dello Scudetto: le immagini hanno fatto il giro del web.

E’ stato uno dei grandissimi protagonisti della cavalcata che ha condotto il Napoli alla conquista del suo storico terzo Scudetto e, anche nella serata più importante, quella nella quale la matematica ha certificato un trionfo atteso da trentatré anni, ha regalato una delle immagini più belle in assoluto.

Kvicha Kvaratskhelia questa volta non ha conquistato tutti con un dribbling, con una prodezza o con un gran goal, ma semplicemente mostrando la sua parte più ‘umana’.

Nel corso dei festeggiamenti della squadra nello spogliatoio, il gioiello del Napoli si è lasciato andare ad un lungo pianto immortalato dalle telecamere presenti.

‘Kvaradona’, come è stato soprannominato all’ombra del Vesuvio, ‘vestito’ con la bandiera della sua Georgia, è letteralmente scoppiato in lacrime, per poi abbracciare Meret che stava provando a ‘cosolarlo’.

Il Tweet postato dalla Lega Serie A è diventato subito virale, così come la commozione di un ragazzo che, arrivato a Napoli la scorsa estate, ha impiegato pochissimo tempo a meritarsi un posto nella storia del club partenopeo.