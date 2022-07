Kvaratskhelia, come si pronuncia il cognome del nuovo giocatore del Napoli

Come pronunciare Kvaratskhelia, nuovo acquisto del Napoli per il 2022/23: è stato lo stesso ex Batumi a spiegare in che modo farlo correttamente.

Scrivere sui social, nei pezzi. Parlarne in maniera ufficiale, con gli amici. Non è facile azzeccare la giusta pronuncia di alcuni tra i giocatori con i cognomi più complicati della Serie A e della Champions League. Italianizzandoli magari, modificando qualche lettera per venire incontro alle proprie esigenze. Da Szczesny al famoso Nagatomò, passando per il nuovo arrivato del Napoli: Khvicha Kvaratskhelia.

Il talento georgiano, trascinatore della sua Nazionale e della Dinamo Batumi da cui arriva, è probabilmente il giocatore della Serie A 2022/23 con il cognome più difficile da pronunciare: tifosi alla ricerca continua di come gridare il nome di Kvaratskhelia allo stadio.

La maggior parte dei fans del Napoli hanno già trovato la soluzione: chiamarlo semplicemente Kvara, così da evitare tutte quelle consonanti impossibili da pronunciare. Nella speranza di poter ripeterlo più volte dopo un goal allo Stadio Diego Armando Maradona.

LA PRONUNCIA DI KVARATSKHELIA

E' stato lo stesso 21enne georgiano a spiegare come pronunciare il suo nome durante il ritiro di Dimaro con il Napoli. Il suo nome, Khvicha, suona in italiano come 'Quicia', mentre il cognome Kvaratskhelia come 'Quarazkelia'. Un aiuto essenziale per il 2022/2023.