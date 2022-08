Il Napoli lo ha seguito per mesi, portandolo in azzurro dopo l'esplosione con il Batumi: 8 reti in 11 gare, sul podio dei marcatori in Nations League.

Le domande attorno a Khvicha Kvaratskhelia si sono trasformate rapidamente. Dopo l'annuncio dell'acquisto da parte del Napoli, la prima, da parte del grande pubblico, era solo una: come si pronuncia? Ci ha pensato lui a fugare ogni dubbio. Un'altra domanda vedeva i tifosi azzurri cercare di capire il perchè del suo acquisto. Le prime due giornate di Serie A hanno dato una risposta.

Kvaratskhelia ha segnato tre reti nelle prime due giornate di Serie A ed ora è atteso alla prova della conferma nel corso della stagione e in quelle successive. Grandi speranze da parte dei tifosi del Napoli, che ora cercano di capire semplicemente di più a proposito del passato del calciatore georgiano.

Sì, Kvaratskhelia viene dalla Georgia. Non Stati Uniti, ma bensì Europa dell'Est. La nazione da cui proviene Kaladze, idolo del Milan ed attuale sindaco della capitale Tbilisi. Kvara è solo il terzo: oltre Kakhaber anche Mchedlidze, ex di Palermo ed Empoli che non ha lasciato un grosso segno in Serie A.

Le domande su Kvaratskhelia si moltiplicano ogni giorno, ma le più gettonata è quella temporale. Il Napoli se lo gode nel presente e spera nel futuro, ma i suoi fans sono interessati al passato.

DOVE GIOCAVA KVARATSKHELIA?

Nella Dinamo Batumi, Georgia. L'intuizione di Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha portato la società partenopea a bloccare il classe 2001 lo scorso gennaio, così da portarlo alla corte di Spalletti in estate come post Insigne. Chi ci credeva? Considerando le polemiche e le proteste di una grande parte di tifosi, in pochi.

Kvaratskhelia giocava nella massima serie georgiana, nella città di Batumi. Giuntoli lo seguiva però da quando era al Rubin Kazan, in Russia. Solamente da marzo a giugno è tornato in patria, segnando otto reti in undici partite, quattro anni dopo aver lasciato il Rustavi ed essere cresciuto nella più conosciuta Dinamo Tbilisi.

QUANTO É COSTATO KVARATSKHELIA?

Dieci milioni di euro. Una cifra record per la Dinamo Batumi, che pochi mesi prima ne aveva comunque messo insieme otto per far abbandonare al ragazzo il campionato russo dopo alcuni anni altalenanti tra Lokomotiv Mosca e lo stesso Rubin Kazan.

Ci ha visto bene il Batumi, visto l'impatto devastante di Kvaratshelia, essenziale nelle undici gare giocate: mentre stupisce con il Napoli, il club è al primo posto nel campionato gerogiano, nel campionato iniziato a febbraio e che si concluderà a dicembre. Nella classifica marcatori, nonostante l'addio da diversi mesi, è ancora al terzo posto con 8 reti dietro il brasiliano Flamarion (14) e il connazionale Sikharulidze (11).

OBIETTIVO EUROPEI

Non solo la Serie A e il campionato georgiano. Kvaratshkelia si prepara ad esordire in Champions League dopo aver ben figurato in Nations League: nella Lega C ha segnato tre reti in quattro incontri, portando la Nazionale del suo paese in testa alla classifica davanti alla Macedonia del Nord del compagno Elmas.

La Georgia punta ad ottenere il primo posto matematico nelle prossime gare, così da essere promossa in Lega C e dunque avere maggiori possibilità per gli Europei per il 2024: senza passare dalle qualificazioni canoniche, eventualmente, la vittoria della Lega porterebbe la Nazionale dell'Est Europa ad avere una chance anche con i playoff. Grazie a Kvaratshkelia, sul podio degli attuali cannonieri della Nations League dietro Haaland e Dursun.