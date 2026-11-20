Come vedere KV Mechelen-Club Brugge con una VPN

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Presentazione della partita

First Division A - Game Week 12 21 nov 2026 - 14:45 Argosstadion Achter de Kazerne

Il KV Mechelen ospita il Club Brugge all'Argosstadion Achter de Kazerne di Mechelen per una sfida di First Division A tra due squadre che attraversano momenti molto diversi della stagione.

Il KV Mechelen occupa l'11° posto in classifica e cercherà di porre fine a un periodo di risultati altalenanti in casa. La squadra di Frederik Vanderbiest ha dimostrato di poter competere quando è in giornata, ma il divario di qualità tra i due club si riflette nella classifica.

Il Club Brugge arriva in ottima forma. La squadra di Ivan Leko è seconda in First Division A e nelle ultime settimane ha trovato slancio sia nelle competizioni nazionali sia in quelle europee.

Il Club Brugge ha battuto il PSV Eindhoven 2-1 in Champions League all'inizio del mese, per poi pareggiare contro l'Anderlecht in campionato. Gli impegni europei sono un elemento da considerare nel valutare come affronterà questa trasferta a Mechelen.

Il KV Mechelen ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e sarà motivato a sfruttare al massimo il fattore campo contro una squadra impegnata su più fronti.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere su come vedere KV Mechelen-Club Brugge in diretta.

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