Kumbulla 'snobba' CR7: "Tra lui e Messi scelgo Leo da sempre"

Il difensore albanese ricorda la partita con la Juventus: "Il giorno più bello della mia vita". E su Dybala: "Il più difficile da marcare".

Marash Kumbulla è stata una delle rivelazioni del campionato di , insieme all'Hellas che sogna addirittura l'Europa con Juric.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate e han contribuito in modo importante a grandi successi. Come quello contro la , di cui il difensore albanese ha parlato in diretta su Instagram sul profilo ufficiale del Verona.

"Il mio giorno più bello nel calcio è stato quello della partita in casa con la Juventus. Era il mio compleanno e l'ho festeggiato nel miglior modo possibile vincendo contro la squadra più forte in . Sono stato tutta la notte a leggere commenti e ringraziamenti".

Il difensore classe 2000 ha anche eletto l'attaccante più difficile da marcare, citando Dybala e 'snobbando' CR7, anche quando gli viene chiesto se preferisce Cristiano o Leo.