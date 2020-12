Kumbulla rivela: "Mi sono sempre ispirato a Chiellini"

Il difensore della Roma ha risposto ai tifosi anche riguardo la miglior partita giocata: "Verona-Juve, uno dei giorni più belli della mia vita".

E' stato uno dei giocatori rivelazione della scorsa , Marash Kumbulla . Insieme a Rrahmani ha fatto sognare i tifosi del , con prestazioni super in difesa. Un'annata così non poteva non attirare l'attenzione delle big, con la che ha superato tutte portandolo in giallorosso la scorsa estate.

Per Kumbulla il 2020/2021 non è stato fin qui esaltante causa coronavirus e scelte tecniche di Fonseca, ma vista la giovane età (classe 2000), i margini di miglioramento ci sono tutti. In attesa di tornare in campo nel 2021, il centrale albanese ha svelato la sua grande ispirazione.

Kumbulla ha infatti risposto a delle domande fatte dai fans su Instagram, evidenziando di aver sempre seguito Giorgio Chiellini :

"A quale difensore mi ispiro di più nel modo di giocare? Fin da piccolo a lui".

E a proposito di , Kumbulla ha anche svelato di aver giocato la sua miglior partita proprio contro i bianconeri, nella passata annata:

"Hellas-Juventus, uno dei giorni più belli della mia vita".

Lo scorso febbraio, infatti, l'Hellas ebbe la meglio sulla Juventus per 2-1, in vantaggio con Cristiano Ronaldo e scavalcata successivamente dalle reti di Borini prima e Pazzini poi: insieme agli autori del goal, fu proprio Kumbulla a risultare come migliore in campo.

Attualmente in prestito biennale dal Verona con riscatto obbligatorio nel 2022, Kumbulla ha giocato per i gialloblù dieci anni: giovanili del club veneto dagli otto ai diciotto anni, prima dell'esordio in Serie B e la conferma in prima squadra nella massima serie. Fino al salto in con i capitolini, in lotta nel 2020/2021 su tre fronti.