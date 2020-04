Kulusevski si prepara a conquistare la Juve: tra fantasia e rapidità

Lo svedese si appresta a diventare un punto fermo della Juve che verrà. Parola d'ordine: duttilità. In uscita occhio a Bernardeschi e Douglas Costa.

La , pensando alle mosse del domani, un botto lo ha già fatto esplodere e ha fatto decisamente rumore. Dejan Kulusevski in bianconero appartiene alla realtà. E appartiene anche a un futuro che, secondo i piani studiati alla Continassa, dovrà andare di pari passo con la crescita del giocatore svedese di origine macedone.

L'investimento, infatti, non mente: 35 milioni più eventuali 9 di bonus nelle casse dell' . Per la gioia della famiglia Percassi, ormai abituata a fare affari extra lusso.

Detto ciò, considerando quanto proposto dal futuro zebrato con la maglia del , la sensazione è che a si siano assicurati un prospetto davvero notevole. Uno che, se dovesse confermarsi nei maggiori palcoscenici, diventerebbe automaticamente un elemento di livello assoluto.

Nulla di nuovo per il CFO della , Fabio Paratici, che nell'ultima sessione invernale ha deciso di stupire tutti. Come? Superando al fotofinish l' , che avrebbe voluto impostare un'operazione in vista del mercato estivo. La tempestività, mai come in questo caso, ha fatto la differenza. Ed è stata quindi la Signora a spuntarla, impostando e chiudendo con determinazione un affare complicato.

Occhi puntati sul domani e, soprattutto, su una collocazione tattica da non sbagliare. Kulusevski, infatti, sa fare molto e bene. E la duttilità, specialmente nel calcio-moderno, rappresenta la base di qualsiasi discorso. Maurizio Sarri, quindi, ha già iniziato a studiare diverse variabili.

Il ragazzo di Stoccolma, fresco di ventesimo compleanno, nel 4-3-3 può ricoprire il ruolo d'esterno offensivo. Così come non è da escludere che, all'interno di un progetto tattico pluriennale, non possa arretrare il raggio d'azione. Ipotesi, la seconda, non ancora in voga ma nemmeno da sottovalutare.

Giudizio sovrano affidato al manto erboso, il campo che nell'annata corrente ha fatto chiaramente notare come si stia parlando di un predestinato allo stato puro. Uno che, dal nulla, ha spinto immediatamente il Parma verso acque tranquille. Il tutto, all'insegna della manifesta superiorità.

Attenzione, poi, alle mosse in uscita. Perché, dopo aver effettuato un investimento impattante, la Juve potrebbe decidere di fare cassa là davanti principalmente con due giocatori: Federico Bernardeschi e Douglas Costa.

Il carrarino, sondato a gennaio da e , ha le valigie pronte. Il brasiliano, dal canto suo, non vanta una posizione così salde e, se dovesse pervenire una proposta congrua, il rischio d'addio sarebbe dei più elevati.

Kulusevski, intanto, ha iniziato a scaldare i motori. Con umiltà ma anche con personalità, messa in mostra nel corso della sua prima intervista ai canali ufficiali di Madama:

"Se preferisco il goal o l'assist? Io gioco solo per vincere, se penso che è meglio tirare tiro però se vedo che c'è un mio compagno posizionato meglio la passo. Non contano gli assist o i goal, conta solo la vittoria".

Insomma, idee chiare. Le stesse che hanno portato la Juve a bruciare tutti, mettendo le mani su un calciatore pronto a imporsi senza grosse remore.