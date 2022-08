Kulusevski show nel trionfo del Tottenham: goal e assist per lo svedese

Lo svedese è stato assoluto protagonista nel poker al Southampton: assist a Sessegnon e goal del definitivo 4-1.

Il Tottenham parte con il piede giusto in Premier League surclassando 4-1 in rimonta il Southampton. Tutto apparentemente facile per gli uomini di Antonio Conte, gelati in avvio di gara dal goal dei 'Saints' firmato Ward-Prowse.

Una situazione di svantaggio che non ha mai spostato l'inerzia di una gara che gli Spurs hanno saldamente tenuto in mano anche sullo 0-1. E gran parte del merito va sicuramente indirizzato a Dejan Kulusevski, autore dell'ennesima gara super con la maglia dei londinesi.

L'ex calciatore della Juventus, ha messo lo zampino sul goal del pareggio pennellando un pallone con il contagiri per il pareggio di Sessegnon che ha riportato in superficie il Tottenham.

Un lampo che ha spianato la strada ai padroni di casa, capaci poi di perfezionare la rimonta sulle ali dell'entusiasmo grazie alla rete di Dier, poco dopo la mezz'ora.

Nella ripresa, la squadra allenata dal tecnico salentino non ha mai abbassato il ritmo delle operazioni trovando il 3-1 grazie alla goffa e clamorosa autorete di Salisu.

Il tutto esattamente due minuti prima del sigillo di Kulusevski che, ricevuta palla da Emerson Royal, ha sfoggiato uno dei migliori colpi del suo repertorio, ossia il piazzato mancino sul palo più lontano. In poche parole, una perla.

Sbarcato nel gennaio del 2022 all'ombra del 'Tottenham Stadium', il numero 21 si era presentato sul palcoscenico della Premier con 6 goal e 5 assist in 18 partite.

Quella di quest'anno, che si appresta ad essere la sua prima annata full time in Inghilterra, si avvia con un biglietto da visita decisamente importante, per un calciatore che sembra aver trovato la sua dimensione congeniale.