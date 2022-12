Kulusevski miglior svedese dell'anno: "Alla Juve è stata dura, Tottenham fantastico"

L'ex bianconero ha detto la sua sul periodo alla Juve e sul passaggio in Premier: "Ero terrorizzato, per fortuna c'erano Conte e Paratici".

Dejan Kulusevski ha vinto il Guldbollen, il Pallone d'oro per il miglior giocatore svedese dell'anno. Dopo Forsberg, Lindelof, Granqvist e i dodici trofei di Ibrahimovic, l'ex Juventus ha conquistato il riconoscimento. Il più giovane a riuscirci dai tempi di Brolin, dal 1990.

Kulusevski è passato al Tottenham nel corso del 2022, riuscendo ad emergere immediatamente come uno degli imprescindibili di Antonio Conte, al pari di Son, Kane e dell'ex compagno di Juventus, Bentancur. Passi in avanti per il classe 2000.

L'ex bianconero non si è mai nascosto riguardo il suo periodo alla Juventus, senza mai risparmiare critiche nei confronti del suo periodo a Torino:

"Più cose difficili attraversi, più forte diventi" ha detto ad 'Aftobladet', quotidiano che organizza il Guldbollen. "Ora ho 22 anni ma mi sembra di averne passate parecchie. Sono stato alla Juventus in un periodo in cui è stata molto, molto dura e ne sono uscito anche più forte. La vita è così, un ottovolante va su e giù. Penso che sia importante mantenere la calma e tenere i piedi per terra".

A gennaio, dopo un anno e mezzo in maglia Juventus, l'opportunità londinese:

"Nella seconda stagione, ho iniziato a dubitare di me stesso, è arrivata quella voce. Forse non sono così bravo come penso. È la cosa peggiore che possa capitare a un calciatore. Quindi inizi a dubitare di tutte le decisioni che prendi sul campo. È stato un periodo difficile, ma mi ha reso più forte. Mi sento come se non fossi mai stato meglio di adesso. Sono in un posto fantastico, dentro e fuori dal campo".

Di certo Kulusevski non era sicuro di poter fare bene in Premier:

" Ero nervoso. Terrorizzato. Era un nuovo campionato, dove tutto va molto più veloce e tutti sono molto più forti. Avevo giocato male alla Juve e non sapevo cosa avrei fatto. Per fortuna sono arrivato in una società che sapeva chi ero, ho avuto un allenatore come Conte che mi aveva voluto un paio di anni prima. Un direttore sportivo come Paratici che mi ha comprato alla Juventus. Sapevano di cosa ero capace. Sarò sempre grato a loro, soprattutto il primo mese mi hanno aiutato molto".

Conte dà, ma vuole ricevere:

"Molto severo, ha molte regole ed è molto duro. Allo stesso tempo, è molto gentile dentro, qualcuno a cui importa davvero della persona dietro il giocatore. Vedo come si prende cura di tutti sul campo di allenamento. Tutti, compresi i giovani. Alcuni allenatori non allenano nemmeno la squadra, ma lasciano che se ne occupino gli assistenti. Ma lui è lì con ognuno e dà tutto ciò che ha ogni giorno. Se ci vogliono 5-6 ore al giorno sul campo, è pronto a farlo. Pertanto, è una persona che ammiro. È pronto a soffrire per ottenere risultati".

Nel 2023, Conte e Kuluveski proveranno a vincere in quel di Londra.