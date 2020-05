Kulusevski spiega perché Juventus e non Inter: "Dubbi sull'assetto tattico di Conte"

Il futuro giocatore della Juventus, Dejan Kulusevski, si racconta a La Gazzetta dello Sport: “Il giorno del debutto o vomitato per lo stress”.

E’ stata una delle più belle novità proposte da questo campionato di e, non è un caso, che già a gennaio la abbia deciso di acquistare il suo cartellino battendo una nutrita concorrenza.

Dejan Kulusevski è uno dei volti nuovi del calcio italiano e non solo. Cresciuto nell’ e con già i colori bianconeri nel suo futuro, con il ha avuto la possibilità di esplodere e a Parma chiuderà la stagione prima del grande salto.

Il gioiello svedese, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha promesso il massimo impegno per un club, come quello ducale, al quale deve moltissimo.

“In estate, quando il d.s. Faggiano e mister D’Aversa mi hanno offerto quest’opportunità, hanno dimostrato grande fiducia e questa per me è stata una stagione straordinaria. Perciò ci tengo a chiuderla in bellezza”.

Kulusevski ha spiegato che cosa deve ancora fare per migliorare.

“Correre meno e pensare di più in campo. Fuori, mangiare meglio”.

Kulusevski deve ancora iniziare la sua avventura in bianconero, ma ha già avuto modo di conoscere Cristiano Ronaldo ed altri suoi futuri compagni di squadra.

“Che emozione quel giorno allo Stadium, un’atmosfera unica! E CR7 mi ha detto: “Benvenuto Dejan, come stai?”. Anche Buffon e Chiellini sono stati carini con me. Una gioia immensa per un ragazzo che li aveva visti solo in ”.

Alla Juventus avrà modo di giocare con alcuni tra i migliori calciatori al mondo.

“Non vedo l’ora di duettare con Dybala e il suo sinistro magico: in ogni caso ora so giocare in più ruoli e conto di ritagliarmi uno spazio anche a ”.

Il talento svedese ha già avuto modo di parlare con Sarri.

“Sarri è stato simpatico, mi ha messo a mio agio. Conoscevo il suo e il suo tipo di gioco. Anche per questo ho scelto il bianconero”.

Il suo nome è stato accostato anche a quello dell’, ma alla fine ha scelto la Juventus anche per questioni prettamente tattiche.

“Esatto. Con Conte i movimenti sono diversi, come l’assetto tattico. E il mio dubbio era proprio questo”.

Kulusevski ha svelato quale è stata la sensazione sin qui più forte vissuta da calciatore.