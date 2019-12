Kulusevski ha preferito la Juventus all'Inter: dietro la scelta questioni tattiche

Atalanta e Inter avevano trovato un accordo di massima ma Kulusevski ha preferito la Juventus. A non convincerlo è stato il modulo di Conte.

Il sorpasso di Capodanno effettuato dalla sull' nell'affare Kulusevski fa discutere, eppure dietro l'operazione ci sarebbe soprattutto la forte volontà del giovane talento svedese.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo 'Sky Sport' infatti l'Inter aveva già trovato un accordo di massima con l' ma non è riuscita a convincere Kulusevski. Il motivo del no peraltro non sarebbe di natura economica, bensì tattica: Kulusevski non era convinto di potersi adattare al meglio nel 3-5-2 di Conte.

Ecco perché quando si è fatta avanti la Juventus, invece, Kulusevski ha immediatamente dato il suo ok al trasferimento. In bianconero lo svedese guadagnerà 2,5 milioni di euro più bonus per i prossimi cinque anni.

Gli agenti di Kulusevski, una volta trovato l'accordo con la Juventus, hanno immediatamente comunicato la decisione del giocatore all'Atalanta che ha poi accettato l'offerta di 35 milioni più 10 di bonus. Per l'ufficialità, insomma, mancano davvero solo le firme.

Kulusevski comunque dovrebbe chiudere la stagione in prestito al per poi trasferirsi a la prossima estate. Il futuro però sarà bianconero.