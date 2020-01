Kulusevski, gaffe sugli idoli della Juventus: "Del Piero e Ronaldo? Preferisco Totti e Messi"

Dejan Kulusevski prima del trasferimento alla Juventus ha rilasciato un'intervista in cui snobba Del Piero e Cristiano Ronaldo. Ibra è il suo idolo.

Il futuro sarà bianconero ma nel recente passato di Dejan Kulusevski c'è ben poco della . Lo svedese infatti, prima della trattativa per il suo trasferimento a , ha svelato come tra i suoi idoli non ci siano due simboli della Vecchia Signora.

Kulusevski, intervistato da 'STV Sport', ha ammesso sinceramente di preferire Francesco Totti e Lionel Messi rispettivamente ad Alessandro Del Piero e Cristiano Ronaldo.

Vilket lag vinner EM 2020? Totti eller Del Piero? Pasta eller pizza? Det svenska stjärnskottet Dejan Kulusevski svarar här på tio snabba frågor av SVT Sport. #fotboll #twittboll #Zlatan #Kulusevski pic.twitter.com/OUg4z24jDo — SVT Sport (@SVTSport) December 28, 2019

Non solo. La squadra preferita da Kulusevski non è la Juventus bensì il , mentre il suo idolo fin da bambino è il connazionale Zlatan Ibrahimovic ora tornato al ma che nel 2006 lasciò Torino durante lo scandalo Calciopoli per trasferirsi all' e per questo non proprio amatissimo dai tifosi bianconeri.

Kulusevski ovviamente avrà comunque tutto il tempo per conquistare il popolo della Juventus a furia di grandi prestazioni e goal, come quelli che sta regalando al in questa stagione. Alla Continassa lo aspettano tutti, Cristiano Ronaldo compreso...