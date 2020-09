Kulusevski, esordio da sogno con la Juve: goal al primo tiro in porta

Lo svedese ha sbloccato la partita con la Sampdoria segnando l'1-0 con il suo mancino al sesto pallone toccato.

Non poteva sognare esordio migliore. In coppia con Ronaldo in attacco, con il suo 44 sulle spalle. E soprattutto, con il goal. Dejan Kulusevski ha iniziato con il piede giusto la sua esperienza alla .

Lo svedese, schierato subito titolare da Andrea Pirlo, ci ha messo soltanto 13 minuti a trovare il suo primo goal. Secondo i dati 'Opta', lo ha segnato al suo sesto pallone toccato, al primo tiro in porta assoluto con la maglia bianconera.

1- Dejan #Kulusevski ha segnato il suo primo gol con la maglia della #Juventus al sesto pallone giocato e con il primo tiro tentato. Magico.#JuveSampdoria — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 20, 2020

Kulusevski è stato acquistato dalla Juventus già nello scorso gennaio per una cifra superiore ai 30 milioni di euro, poi è rimasto in prestito al fino a fine stagione.

In estate il suo arrivo a , carico di aspettative. Sono soltanto i primi minuti di una lunga stagione, ma di certo al suo esordio non le ha disilluse.