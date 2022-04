Nel Tottenham che risale la classifica con vista sul quarto posto che vale l'accesso alla prossima Champions League, continua a brillare Dejan Kulusevski, sempre più centrale all'interno del progetto tattico di Antonio Conte.

Nell'ultima uscita di campionato sul campo dell'Aston Villa, l'esterno d'attacco svedese si è reso assoluto protagonista nel computo del 4-0 finale in favore dei londinesi.

Un goal, quello del 2-0, e l'assist per il definitivo poker di Son. Questo, in estrema sinstesi, il contributo del giocatore che la Juventus ha ceduto nella scorsa sessione invernale di gennaio.

Una prestazione di altissimo profilo quella del ragazzo di Stoccolma, arrivata al culmine di un periodo di forma davvero smagliante.

E i numeri, in tal senso, non mentono: dal suo sbarco in Premier League, Kulusevski ha disputato 11 partite in casacca Spurs, di cui 9 da titolare.

Dopo la presa di contatto contro Southampton e Wolves, il talento scandinavo ha cambiato passo a partire dal big match in casa del Manchester City: un goal e un assist a griffare i 2-3 finale.

Da quel momento, l'attaccante lanciato dall'Atalanta esploso al Parma, non si è più fermato: rete al Leeds, doppio assist con l'Everton, uno con il Brighton e uno contro il Newcastle. Ed infine, il freschissimo show in quel di Birmingham.

Il tutto per un bottino totale di 3 goal e 6 assist nelle ultime 9 partite. E scusate se è poco.