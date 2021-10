Kulusevski accostato ad Atalanta e Tottenham: "Positivo che ci sia interesse"

Il gioiello della Juventus, Dejan Kulusevski, svela: “Cristiano Ronaldo via? Onestamente non è una cosa che si nota molto”.

E’ uno dei talenti più forti della Serie A e non è quindi un caso che sia anche tra i più ambiti in assoluto. Dejan Kulusevski veste la maglia della Juventus dall’estate del 2020 e, se fino a poco tempo fa sembrava difficilissimo vederlo nell’immediato futuro con una maglia che non fosse bianconera, ultimamente sono circolate voci che lo vorrebbero nel mirino di Atalanta e Tottenham.

Il gioiello svedese, parlando a ‘Sportbladet’, ha commentato tali rumors.

“Quando giochi a calcio ci sono sempre delle voci. E’ positivo che ci siano più squadre interessate, ma in questo momento non ci penso. Sono concentrato solo sulla prossima partita, anche perché altrimenti non di diverti”.

Kulusevski non si è voluto sbilanciare su chi preferisce tra Real Madrid e PSG.

“E se rispondo Real Madrid ora e poi in futuro vado al PSG? Sono cose che possono accadere”.

La Juventus, nel corso dell’estate, ha salutato Cristiano Ronaldo.