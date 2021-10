Kulusevski ammonito con la Svezia: la Juventus potrebbe ritrovarlo prima

Dejan Kulusevski salterà la sfida con la Grecia e potrebbe quindi rientrare prima a Torino. Sabato di riposo in vece per Szczesny con la Polonia.

Esclusione per Wojciech Szczesny che nella gara della Polonia contro San Marino , valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022, è stato spedito in tribuna dal CT Paulo Sousa.

SKŁAD

W takim składzie rozpoczniemy mecz z San Marino!

Czekamy na pierwszy gwizdek!

____________

85 minut do #POLSMR pic.twitter.com/VE4kLypiO8 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 9, 2021

Alla base della scelta del tecnico portoghese non ci sono però problemi fisici bensì, come annunciato nelle scorse ore, la volontà di dare spazio a chi fin qui ha giocato meno.

Tra i pali è stato dato dunque spazio a Lukasz Fabianski che, proprio contro San Marino, dovrebbe scendere in campo per l’ultima volta, ad oltre quindici anni di distanza dal debutto, con la maglia della Nazionale polacca.

Se per Szczesny dunque è un sabato di assoluto riposo, è invece sceso regolarmente in campo, e da titolare, Dejan Kulusevski nel 3-0 della Svezia al Kosovo. Schierato da attaccante al fianco di Isak, il gioiello della Juventus , che è stato sostituito solo in pieno recupero a pochi secondi dal triplice fischio finale, ha rimediato al 52’ un cartellino giallo che lo costringerà a saltare la prossima sfida di qualificazione ai Mondiali contro la Grecia in programma martedì 12 ottobre.

Resta dunque da capire se potrà lasciare in anticipo la sua Nazionale e rientrare in anticipo a Torino per preparare al meglio la prossima sfida di campionato con la Roma .