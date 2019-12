Kulusevski alla Juventus solo a giugno, il Parma svela: "Resterà, poi altri palcoscenici"

Il presidente del Parma ha escluso una cessione del talento svedese in questa sessione di calciomercato.

E' uno dei giovani più interessanti della nuova , pronto ad essere protagonista assoluto del calcio italiano nei prossimi anni. Dejan Kulusevski, in prestito dall' al , è già promesso sposo della , che ha superato l' e le altre contendenti per acquistarlo il prossimo giugno.

Nessun approdo immediato alla Juventus per Kulusevski, che continuerà a maturare con il Parma, cercando magari di portare i gialloblù in , per poi sposare la società bianconera in estate come primo rinforzo, giovane, per l'attacco.

A confermare l'addio lo stesso presidente del Parma, Pizzarotti. Allo stesso tempo pronto ad evidenziare la sua permanenza fino all'estate:

"Fino a giugno resterà in maglia crociata. Penso sia la cosa migliore anche per lui, non solo per il Parma: sta facendo un percorso bellissimo, Parma è la squadra della dimensione giusta per lui, per continuare a crescere".

Intervistato dalla Gazzetta di Parma, Pizzarotti non può però promettere una conferma dopo giugno:

"Poi meriterà altri palcoscenici, perché è davvero fortissimo. Ma fino a giugno ce lo godiamo noi".

19enne svedese classe 2000, Kulusevski ha segnato quattro goal e fornito ben sette assist in questa prima parte di stagione con il Parma: relativamente ai passaggi decisivi in Serie A è secondo solo a Luis Alberto, mentre in Europa il primo della graduatoria, De Bruyne, è avanti di sole quattro lunghezze.

Kulusevski svolgerà comunque le visite mediche con la Juventus a breve, per poi approdare a per il 2020/2021: sul piatto, per strapparlo all'Atalanta, 35 milioni di euro più bonus (fino a un massimo di ulteriori 10). Sul gong dell'anno, il primo botto.