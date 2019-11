Kulusevski a sorpresa: "Per me il migliore al mondo è Hazard"

Né Cristiano Ronaldo né Messi: il migliore al mondo secondo Dejan Kulusevski è Eden Hazard. "Fa tutto quello che vorrei fare io col pallone", spiega.

Né Cristiano Ronaldo né Leo Messi, Dejan Kulusevski ha un altro modello: Eden Hazard. Lo svedese non nasconde la sua passione per il classe 1991 belga, giocatore che da tempo preferisce addirittura ai due che si sono divisi 10 degli ultimi 11 Palloni d'Oro.

Intervistato a 'Repubblica', il gioiello del , in prestito dall' , non ha nascosto la sua preferenza per l'ex e attualmente in forza al .

"Per me il più forte al mondo è Hazard, col pallone fa tutto quello che vorrei fare io. Da almeno tre anni lo preferisco anche a Messi e Cristiano Ronaldo".

Kulusevski esprime anche la sua preferenza tra i giovani, citando Mbappé, che forse è qualcosa più di una semplice 'rising star'. Di 2 anni più vecchio di lui, ma secondo il giocatore del Parma uno di quelli che cambierà il calcio, della sua stessa generazione.