Krunic svela: "Ho pianto quando ho firmato con il Milan"

L'ex centrocampista del Milan non si pente di aver accettato il team rossonero: "I tifosi apprezzano il fatto che do sempre il massimo".

Non vede l'ora di tornare in campo Rade Krunic, centrocampista del che prima dello stop per pandemia di coronavirus non è certo stato uno dei migliori rossoneri a disposizione di Giampaolo prima e Pioli poi, con solte nove presenze e tanta panchina.

Krunic non si è però certo pentito del trasferimento al Milan, come ha evidenziato durante una conversazione con l'account social rossonero:

"Ho pianto quando ho trovato l’accordo con il Milan. Ho avuto subito la percezione di un grande club. Ero molto soddisfatto, come lo sono ora".

L'ex centrocampista dell' non ha dubbi riguardo i suoi tifosi, il top:

"Straordinari, è sempre una grande emozione giocare davanti a loro a San Siro. So che apprezzano il fatto che do sempre il massimo".

Krunic è fermo da febbraio per un k.o al piede, ma ora potrebbe tornare ad allenarsi coi compagni da maggio:

"Speriamo, non vedo l'ora di tornare in campo, ora sto bene, è da un mese che non ho più problemi al piede, appena rientreremo mi farò trovare pronto".

Una pedina in più a disposizione di Pioli.