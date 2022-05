Kroos si arrabbia col giornalista e abbandona l'intervista: "Domande di m***a"

Il tedesco se l'è presa con Nils Kaben, inviato della ZDF, dopo un paio di domande sul dominio del Liverpool. E poi se n'è andato.

Perdere la pazienza dopo una finale vinta? Sì, si può. Basta sentirsi porre un paio di domande indesiderate da un giornalista e il gioco è fatto. Chiedere per informazioni a Toni Kroos, che dopo l'ennesimo trionfo in Champions League se l'è presa in maniera piuttosto aspra con un giornalista tedesco.

L'episodio è accaduto al termine della finale tra Liverpool e Real Madrid. Mentre i compagni festeggiavano, o rilasciavano interviste alle varie emittenti spagnole o straniere, Kroos si è presentato davanti alle telecamere della ZDF. Tutto bene, almeno all'inizio. Ma poi l'atmosfera si è fatta progressivamente più tesa a causa di due domande dell'inviato, Nils Kaben, poco gradite da Kroos.

Nils Kaben, reporter della ZDF, chiede al fredco campione d’Europa per la quinta volta Toni Kroos del dominio del Liverpool nella #UCLfinal



Risposta: “Hai avuto 90 minuti per pensare a qualcosa e te ne esci con questa domanda di merda?” 🤷🏻‍♂️pic.twitter.com/WVu3FhhaZR — Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) May 29, 2022

"La vittoria non era così scontata, guardando il corso della partita".

"Pfff, che cosa lo è? Vincere la Champions League non può essere mai dato per scontato. Abbiamo lottato alla grande, sapevamo che il Liverpool è una grande squadra. Cosa intendi per non scontato? Abbiamo vinto, punto!".

"È stata una sorpresa per te che il Real Madrid abbia sofferto così tanto?".

"Hai avuto 90 minuti per pensare a domande sensate. E ora mi fai due domande di m***a. Pazzesco! È ovvio che a volte puoi soffrire contro squadre come il Liverpool. Che razza di domanda è questa? Non era la fase a gironi, era la finale di Champions League".

E poi, nonostante i tentativi del giornalista di mettere una pezza, Kroos ha abbandonato l'intervista. Rientrando di sfuggita, visibilmente alterato, e aggiungendo: "Male, davvero male".

Kroos è successivamente passato a un'intervista con l'edizione tedesca di DAZN. Ma in quel caso è rimasto calmo e tranquillo. Lì, niente domande sgradite.